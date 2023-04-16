Прикордонники знищили "шахед", який летів з РФ вглиб України (фото)
У Харківській області українські прикордонники знищили "Шахед", який з російської території намагався прорватися вглиб України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Ворожий дрон перетнув кордон та летів вглиб України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають силовики, проте його політ тривав недовго.
"Прикордонники перетворили БПЛА на купу мотлоху, влучно поціливши в нього з автоматичної зброї", - додали в ДПСУ.
Нагадаємо, раніше британська розвідка наголошувала, що командування РФ намагається відновити підрозділи десантників і передає їм на озброєння системи "Сонцепек".
Крім того, речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий зазначив, що російських десантників кинули на підсилення "вагнерівців" у Бахмуті.
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