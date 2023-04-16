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Пограничники уничтожили "шахед", летевший из РФ вглубь Украины (фото)

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 13:56
Пограничники уничтожили "шахед", летевший из РФ вглубь Украины (фото) Фото: в Харьковской области украинские пограничники уничтожили российский "Шахед" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Харьковской области украинские пограничники уничтожили "Шахед", который с российской территории пытался прорваться вглубь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Вражеский дрон пересек границу и летел вглубь Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечают силовики, его полет длился недолго.

"Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия", - добавили в ГПСУ.

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