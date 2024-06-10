Прикордонники знищили російську броньовану техніку у Вовчанську та показали відео

Як зазначають прикордонники, удар було здійснено безпілотником.

Згідно з відео, техніка окупантів розташувалась на одній із вулиць зруйнованого населеного пункту. Там її помітили українські захисники, після чого завдали по декільком одиницям точних ударів з БПЛА.

Другу одиницю техніки окупанти намагались приховати у лісовій місцевості, втім оператори безпілотника змогли знищити і її.