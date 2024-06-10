UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знищили російську броньовану техніку у Вовчанську та показали відео

Фото: ДПСУ знищила броньовану техніку РФ у Вовчанську (facebook com usofcom)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники завдали удару по броньованій техніці окупантів у Вовчанську. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

Як зазначають прикордонники, удар було здійснено безпілотником. 

Згідно з відео, техніка окупантів розташувалась на одній із вулиць зруйнованого населеного пункту. Там її помітили українські захисники, після чого завдали по декільком одиницям точних ударів з БПЛА.

Другу одиницю техніки окупанти намагались приховати у лісовій місцевості, втім оператори безпілотника змогли знищити і її.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську.

Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВовчанськХарківВійна Росії проти України