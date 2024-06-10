Прикордонники знищили російську броньовану техніку у Вовчанську та показали відео

Прикордонники завдали удару по броньованій техніці окупантів у Вовчанську. Результатами роботи вони поділились у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Як зазначають прикордонники, удар було здійснено безпілотником.
Згідно з відео, техніка окупантів розташувалась на одній із вулиць зруйнованого населеного пункту. Там її помітили українські захисники, після чого завдали по декільком одиницям точних ударів з БПЛА.
Другу одиницю техніки окупанти намагались приховати у лісовій місцевості, втім оператори безпілотника змогли знищити і її.
Нагадаємо, українські захисники знищили окупантів, які проводили наступ у Вовчанську.
Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку.
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