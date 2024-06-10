Пограничники уничтожили российскую бронированную технику в Волчанске и показали видео

Как отмечают пограничники, удар был нанесен беспилотником.

Согласно видео, техника оккупантов расположилась на одной из улиц разрушенного населенного пункта. Там ее заметили украинские защитники, после чего нанесли по нескольким единицам точных ударов из БПЛА.

Вторую единицу техники оккупанты пытались скрыть в лесной местности, однако операторы беспилотника смогли уничтожить и ее.