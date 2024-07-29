Прикордонники знищили російську 122-мм гармату на Харківському напрямку

Нагадаємо, що цими вихідними в ДПСУ показали, як влучними мінометними пострілами прикордонників бригади "Гарт" було завдано втрат ворожій піхоті в укриттях та на марші.

Крім того, ми повідомляли, скільки ворожої автотехніки було знищено ЗСУ за час повномасштабного вторгнення.

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