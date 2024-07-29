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Прикордонники знищили російську 122-мм гармату на Харківському напрямку

Фото: Прикордонники знищили російську гармату (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники щодня відбивають спроби росіян заволодіти українськими територіями. Нещодавно військові знищили російську гармату на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

FPV-дрон українських прикордонників уразив російську 122-мм гармату-гаубицю "Д-30". 

 

На відео показано, як військові нищать техніку ворога на Харківському напрямку.

Нагадаємо, що цими вихідними в ДПСУ показали, як влучними мінометними пострілами прикордонників бригади "Гарт" було завдано втрат ворожій піхоті в укриттях та на марші.

Крім того, ми повідомляли, скільки ворожої автотехніки було знищено ЗСУ за час повномасштабного вторгнення.

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Війна Росії проти УкраїниПрикордонники