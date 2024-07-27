ua en ru
Сб, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники показали, як нищать окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Вовчанськ, Субота 27 липня 2024 15:42
UA EN RU
Прикордонники показали, як нищать окупантів на Вовчанському напрямку (відео) Фото: прикордонники показали, як нищать окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники щоденно залишають українські території. Зокрема нещодавно військові розбили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

За даними ДПСУ, влучними мінометними пострілами прикордонників бригади "Гарт" було завдано втрат ворожій піхоті в укриттях та на марші.

На відео видно, як українські військові завдали влучних ударів по окупантах.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, скільки ворожої автотехніки загалом було знищено українськими військовими за час повномасштабного вторгнення.

Ми також писали про те, що за останній тиждень Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 тисяч ворожих дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Війна в Україні Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Скільки літаків F-16 передадуть Україні у 2024 році: розрахунок експерта
Скільки літаків F-16 передадуть Україні у 2024 році: розрахунок експерта
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм