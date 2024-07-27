Прикордонники показали, як нищать окупантів на Вовчанському напрямку (відео)

Українські прикордонники щоденно залишають українські території. Зокрема нещодавно військові розбили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

На відео видно, як українські військові завдали влучних ударів по окупантах.

За даними ДПСУ, влучними мінометними пострілами прикордонників бригади "Гарт" було завдано втрат ворожій піхоті в укриттях та на марші.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, скільки ворожої автотехніки загалом було знищено українськими військовими за час повномасштабного вторгнення.

Ми також писали про те, що за останній тиждень Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 тисяч ворожих дронів.

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