Пограничники уничтожили российскую 122-мм пушку на Харьковском направлении

Напомним, что в эти выходные в ГПСУ показали, как точными минометными выстрелами пограничников бригады "Гарт" был нанесен урон вражеской пехоте в укрытиях и на марше.

Кроме того, мы сообщали, сколько вражеской автотехники было уничтожено ВСУ за время полномасштабного вторжения.

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