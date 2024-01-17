UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники знищили російський танк на Марʼїнському напрямку

Ілюстративне фото: російський танк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники з мінометів та ПТРК знищили ворожий танк на Марʼїнському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники знищили ворожий танк на Марʼїнському напрямку. Під час атаки позицій захисників окупанти "зустріли" прикордонні розрахунки мінометів та ПТРК", - йдеться в повідомленні.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 17 січня, склали 730 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 372 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 автомобілі противника, 14 ББМ та 13 танків.

Зокрема, протягом минулої доби, 16 січня, на Таврійському напрямку наші воїни знищили 29 одиниць техніки ворога. Росіяни продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьприкордонникиГосударственная пограничная службаМар'їнкаВійна Росії проти України