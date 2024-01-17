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Прикордонники знищили російський танк на Марʼїнському напрямку

Донецька область, Середа 17 січня 2024 13:04
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Прикордонники знищили російський танк на Марʼїнському напрямку Ілюстративне фото: російський танк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники з мінометів та ПТРК знищили ворожий танк на Марʼїнському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники знищили ворожий танк на Марʼїнському напрямку. Під час атаки позицій захисників окупанти "зустріли" прикордонні розрахунки мінометів та ПТРК", - йдеться в повідомленні.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 17 січня, склали 730 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 372 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 автомобілі противника, 14 ББМ та 13 танків.

Зокрема, протягом минулої доби, 16 січня, на Таврійському напрямку наші воїни знищили 29 одиниць техніки ворога. Росіяни продовжують піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації.

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