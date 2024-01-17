Пограничники уничтожили российский танк на Марьинском направлении

Украинские пограничники из миномета и ПТРК уничтожили вражеский танк на Марьинском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Пограничники уничтожили вражеский танк на Марьинском направлении. Во время атаки позиций защитников оккупанты "встретили" пограничные расчеты минометов и ПТРК", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 17 января, составили 730 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 автомобиля противника, 14 ББМ и 13 танков.

В частности, за прошедшие сутки, 16 января, на Таврическом направлении наши воины уничтожили 29 единиц техники врага. Россияне продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации.