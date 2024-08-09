ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники уничтожили российский дрон из воздуха и показали эффектное видео

Украина, Пятница 09 августа 2024 11:30
UA EN RU
Пограничники уничтожили российский дрон из воздуха и показали эффектное видео Фото: ГПСУ сбила вражеский БпЛА дроном (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники уничтожили с воздуха вражеский дрон на Бахмутском направлении. Результатами удачной работы вои поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа подразделения РУБпАК, которые дроном Mavic сбили вражеский БпЛА.

"На Бахмутском направлении пилоты пограничной комендатуры РУБпАК бригады "Месть" заметили вражеский дрон-разведчик и обезвредили его, взяв на таран", - говорится в сообщении.

Согласно видео, вражеский дрон пытался маневрировать во избежание уничтожения. Однако в конце концов пограничники одним резким, коротким движением сбили БпЛА и тот улетел вниз.

Украинские защитники уничтожают технику РФ

Напомним, накануне украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу оккупантов.

Также недавно операторы ССО накануне совершили серию сокрушительных атак по вражеской технике.

Ранее украинским бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы.

Кроме того, на одной из точек линии фронта украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут ДПСУ Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Где ведутся бои в Курской области: карта "серых зон" на 9 августа
Где ведутся бои в Курской области: карта "серых зон" на 9 августа
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев