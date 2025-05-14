Прикордонники знищили позиції зльоту ворожих FPV-дронів на Курському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 969 тисяч військових.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1240 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 2 танків, 14 бойових броньованих машин, 747 артилерійських систем, 82 дрони та іншу техніку ворога.

Також українській військові продовжують нищити ворожі безпілотники. Сили безпілотних систем показали, як перехопили російські дрони "Молнія" та Zala.

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