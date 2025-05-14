Дешево й ефективно: ЗСУ на відео показали, як перехоплюють "елітні" дрони окупантів

Українській військові продовжують нищити ворожі безпілотники. Цього разу вдалось перехопити такі російські дрони як "Молнія" та Zala.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.

"Перехоплення дронів противника - один із ключових напрямів, який активно розвивають Сили безпілотних систем. Окрім розвідувальних "крил", ми перехоплюємо й ударні БПЛА типу Shahed-136, якими російські війська здійснюють атаки на мирні українські міста", - підписано відео.

Було ліквідовано такі ворожі дрони:

Зазначається, що на відео показано роботу з перехоплення розвідувальних БПЛА противника від операторів 413-го батальйону "Рейд" СБС у Донецькій області.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 82 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки.

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