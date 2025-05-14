Дешево й ефективно: ЗСУ на відео показали, як перехоплюють "елітні" дрони окупантів
Українській військові продовжують нищити ворожі безпілотники. Цього разу вдалось перехопити такі російські дрони як "Молнія" та Zala.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.
Зазначається, що на відео показано роботу з перехоплення розвідувальних БПЛА противника від операторів 413-го батальйону "Рейд" СБС у Донецькій області.
Було ліквідовано такі ворожі дрони:
- "Молнія-2" - це ударний FPV-дрон літакового типу, дальність звʼязку до 40 км. Вартість оцінюється в 300 доларів;
- Zala Z-16 та Supercam S350 - розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня з дальністю звʼязку до 70 км і 100 км, а також вартістю в 70 000 і 100 000 доларів відповідно;
- "Орлан-10" - один із основних розвідувальних БПЛА ЗС РФ з дальністю звʼязку до 120 км. Вартість оцінюється в 90 000 доларів.
"Перехоплення дронів противника - один із ключових напрямів, який активно розвивають Сили безпілотних систем. Окрім розвідувальних "крил", ми перехоплюємо й ударні БПЛА типу Shahed-136, якими російські війська здійснюють атаки на мирні українські міста", - підписано відео.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що за минулу добу втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 82 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 126 одиниць автомобільної техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.