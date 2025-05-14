Пограничники уничтожили позиции взлета вражеских FPV-дронов на Курском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 969 тысяч военных.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1240 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танков, 14 боевых бронированных машин, 747 артиллерийских систем, 82 дроны и другую технику врага.

Также украинские военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники. Силы беспилотных систем показали, как перехватили российские дроны "Молния" и Zala.

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