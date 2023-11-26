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Прикордонники знищили польовий склад з мінами ворога на півдні (відео)

Україна, Неділя 26 листопада 2023 17:22
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Прикордонники знищили польовий склад з мінами ворога на півдні (відео) Фото: прикордонники знищили польовий склад з мінами ворога на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники відправили в повітря цілий польовий склад російських окупантів. Там вони зберігали протитанкові міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпогранслужбу України.

"Видовище чарівне вогняне! Польовий склад ворожих протитанкових мін злетів у повітря", - констатують в дописі під відео прикордонники.

Подробиці знищення

Як розповіли у Держприкордонслужбі, на півдні прикордонники-аеророзвідники виявили замаскований польовий склад протитанкових мін.

"Разом з побратимами-артилеристами захисники його знищили", - констатували у ДПСУ.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 26 листопада, становлять 1070 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 324 830 військових. Також ЗСУ знищили 93 безпілотники.

Зокрема, за даними Сил оборони півдня України, ЗСУ на цьому напрямку вбили 47 окупантів, 1 танк, 1 БТР-82; 1 РСЗВ "Град", 4 гармати, 3 одиниці автомобільної техніки. Крім цього, знищені 3 польові пункти боєпостачання, 8 спостережних пунктів. Також на Таврійському напрямку за добу ЗСУ знищили 639 російських військових, ще 13 здалися в полон.

Заголом за тиждень, з 20 по 26 листопада, українські військові ліквідували 6260 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків.

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