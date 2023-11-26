Пограничники уничтожили полевой склад с минами врага на юге (видео)

Украинские пограничники отправили на воздух целый полевой склад российских оккупантов. Там они хранили противотанковые мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины .

"Зрелище волшебное огненное! Полевой склад вражеских противотанковых мин взлетел на воздух", - констатируют в сообщении под видео пограничники.

Подробности уничтожения

Как рассказали в Госпогранслужбе, на юге пограничники-аэроразведчики обнаружили замаскированный полевой склад противотанковых мин.

"Вместе с побратимами-артиллеристами защитники его уничтожили", - констатировали в ГПСУ.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 26 ноября, составляют 1070 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 324 830 военных. Также ВСУ уничтожили 93 беспилотника.

В частности, по данным Сил обороны юга Украины, ВСУ на этом направлении убили 47 оккупантов, 1 танк, 1 БТР-82; 1 РСЗО "Град", 4 пушки, 3 единицы автомобильной техники. Кроме этого, уничтожены 3 полевых пункта боеснабжения, 8 наблюдательных пунктов. Также на Таврическом направлении за сутки ВСУ уничтожили 639 российских военных, еще 13 сдались в плен.

Всего за неделю, с 20 по 26 ноября, украинские военные ликвидировали 6260 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 146 БПЛА, 130 артсистем и 78 танков.