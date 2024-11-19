Прикордонники знищили опорні пункти росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 724 050 одиниць особового складу.

Лише за минулу добу, 18 листопада, Сили оборони ліквідували 1610 терористів. Також було знищено 17 танків, 33 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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