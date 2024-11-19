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Прикордонники знищили опорні пункти росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Ілюстративне фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Артилеристи прикордонної бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти російських загарбників на Вовчанському напрямку. Ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Зазначається, що у результаті ударів українських прикордонників ліквідовано щонайменше 14 окупантів, зруйновано фортифікаційні споруди та  бліндажі, а також знищено транспортні засоби росіян.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 724 050 одиниць особового складу.

Лише за минулу добу, 18 листопада, Сили оборони ліквідували 1610 терористів. Також було знищено 17 танків, 33 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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