RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Пограничники уничтожили опорные пункты россиян на Волчанском направлении (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Артиллеристы пограничной бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты российских захватчиков на Волчанском направлении. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Отмечается, что в результате ударов украинских пограничников ликвидированы по меньшей мере 14 оккупантов, разрушены фортификационные сооружения и блиндажи, а также уничтожены транспортные средства россиян.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 724 050 единиц личного состава.

Только за прошедшие сутки, 18 ноября, Силы обороны ликвидировали 1610 террористов. Также были уничтожены 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем и другая техника врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВолчанскХарьковПограничникиДПСУ