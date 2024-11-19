Пограничники уничтожили опорные пункты россиян на Волчанском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 724 050 единиц личного состава.

Только за прошедшие сутки, 18 ноября, Силы обороны ликвидировали 1610 террористов. Также были уничтожены 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем и другая техника врага.

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