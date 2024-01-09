Прикордонники знищили одразу десяток FPV-дронів росіян на Запорізькому напрямку (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Прикордонники знешкодили одразу десяток FPV-дронів на Запорізькому напрямку. БПЛА втратили орієнтацію у просторі від дії антидронової рушниці та вибухнули", - йдеться в повідомленні.

Також один із безпілотників зі смертоносним вантажем захисникам вдалося приземлили.

Фото: знищені FPV-дрони росіян (t.me/DPSUkr)

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 січня, становить 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 365 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 автомобілів, 18 крилатих ракет та 9 ББМ.