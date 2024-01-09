Пограничники уничтожили сразу десяток FPV-дронов россиян на Запорожском направлении (фото)
Украинские пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов в Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Пограничники обезвредили сразу десяток FPV-дронов в Запорожском направлении. БПЛА потеряли ориентацию в пространстве от действия антидронового ружья и взорвались", - говорится в сообщении.
Также один из беспилотников со смертоносным грузом защитникам удалось приземлить.
Фото: уничтожены FPV-дроны россиян (t.me/DPSUkr)
Потери РФ в Украине
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине на утро вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.
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