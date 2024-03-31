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Прикордонники знищили мінометний розрахунок та декілька окупантів на півдні (відео)

Фото: прикордонники атакували окупантів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. Захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Прикордонники застосували FPV-дрон, аби завдати удар по російських військах. На опублікованому відео можна побачити, як захисники за допомогою безпілотника виявили позицію ворога та вдарили по ній.

Внаслідок вдалої бойової роботи у Херсонській області був знищений ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів.

Прикордонники зазначають, що втрати Росії уточнюються.

 

 

 

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

6 лютого сервіс DeepState оприлюднив відео, на якому можна побачити, що українські захисники встановили прапор у Кринках на лівому березі Херсонської області.

Також наприкінці лютого Сили оборони завдали удару по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, з Кринок не повертається 60-70% штурмових груп ворога.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПрикордонники