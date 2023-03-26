ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники уничтожили группу "вагнеровцев", которые прятались в гаражах в Бахмуте (видео)

Новина українською →
Бахмут, Воскресенье 26 марта 2023 19:28
Пограничники уничтожили группу "вагнеровцев", которые прятались в гаражах в Бахмуте (видео) Иллюстративное фото: пограничники уничтожили группу "вагнеровцев", которые прятались в гаражах в Бахмуте (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Аэроразведка пограничников отследила "вагнеровцев", которые прятались в гаражах в Бахмуте, и уничтожили 15 наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Так, в Бахмуте аэроразведка зафиксировала скопление штурмовиков ЧВК "Вагнера".

"Проследив за отходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве. После минометных обстрелов очаг оккупантов был рассеян", - говорится в сообщении.

Как следствие, пограничники уничтожили не менее 15 вражеских наемников.

Напомним, недавно наши бойцы показали, как сейчас выгляди Бахмут.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные стабилизировали ситуацию в районе Бахмута, но бои продолжаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Государственная пограничная служба
NEWS
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
Путин признается, что ему страшно. У Зеленского отреагировали на заявление о ядерном оружии в Беларуси
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию