Прикордонники знищили групу росіян під Лиманом, двох вдалося взяти в полон

"Двоє "заблукавших" росіян поповнили обмінний фонд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході проведення штурмових дій на Лиманському напрямку бійці "Сталевого кордону" знищили групу окупантів, а двох військовослужбовців РФ взяли у полон.

"Один з них, зі слів, бере участь у бойових діях близько тижня, інший - 2 дні. От і навоювалися!", - додали у ДПСУ.

Українські бійці регулярно беруть у полон окупантів

Нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Також воїни Національної гвардії України взяли в полон трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один з росіян самостійно прийшов після отримання поранення.