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Пограничники уничтожили группу россиян под Лиманом, двоих удалось взять в плен

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили группу россиян на Лиманском направлении в Донецкой области. Двух оккупантов удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Двое "заблудившихся" россиян пополнили обменный фонд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения штурмовых действий на Лиманском направлении бойцы "Стального кордона" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих РФ взяли в плен.

"Один из них, по словам, участвует в боевых действиях около недели, другой - 2 дня. Вот и навоевались!", - добавили в ГПСУ.

Украинские бойцы регулярно берут в плен оккупантов

Недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Также воины Национальной гвардии Украины взяли в плен трех оккупантов на Бахмутском направлении. Один из россиян самостоятельно пришел после получения ранения.

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