Прикордонники знищили два російські комплекси "Муром-П" у Сумській області (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, українські захисники за добу ліквідували ще 1270 російських загарбників. Таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 511 130 солдатів.

Також протягом минулої доби воїни ЗСУ знищили 14 танків, 22 ББМ, 47 артсистем та іншу техніку ворога.

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