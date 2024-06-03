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Ще понад 1200 окупантів та 47 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Понеділок 03 червня 2024 07:47
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Ще понад 1200 окупантів та 47 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1270 російських загарбників, і таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення склали вже близько 511130 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 14 танків та 47 артсистем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 511130 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 7779 (+14) од;
  • бойових броньованих машин - 15002 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 13280 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1090 (+1) од.;
  • засоби ППО - 824 (+3) од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10739 (+40) од.;
  • крилатих ракет - 2268 од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18159 (+67) од.;
  • спеціальної техніки - 2199 (+4) од.

Ще понад 1200 окупантів та 47 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 2 червня повідомили, що протягом доби фіксувалося 60 бойових зіткнень на фронті.

У військовому командуванні зазначили, що Покровський напрямок залишається найбільш активним за кількістю російських атак. Так, загарбники там концентрують свою активність у районах Новоолександрівки та Сокола.

Додамо, перед тим у Генштабі поінформували що на Покровському напрямку 2 червня ЗСУ ліквідували понад 350 окупантів.

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Ще понад 1200 окупантів та 47 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
Ще понад 1200 окупантів та 47 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні
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