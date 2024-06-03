Пограничники уничтожили два российских комплекса "Муром-П" в Сумской области (видео)

Украинские пограничники в Сумской области уничтожили сразу два российских комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Обнаружены = уничтожены! Сразу два вражеских комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П" поразили FPV-дроны пограничников в Сумской области", - говорится в сообщении под видео.
По данным Генштаба, украинские защитники в сутки ликвидировали еще 1270 российских захватчиков. Таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 511 130 солдат.
Также за прошедшие сутки воины ВСУ уничтожили 14 танков, 22 ББМ, 47 артсистем и другую технику врага.
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