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Пограничники уничтожили два российских комплекса "Муром-П" в Сумской области (видео)

Фото: украинские военные запускают FPV-дрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники в Сумской области уничтожили сразу два российских комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Обнаружены = уничтожены! Сразу два вражеских комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-П" поразили FPV-дроны пограничников в Сумской области", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в войне

По данным Генштаба, украинские защитники в сутки ликвидировали еще 1270 российских захватчиков. Таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 511 130 солдат.

Также за прошедшие сутки воины ВСУ уничтожили 14 танков, 22 ББМ, 47 артсистем и другую технику врага.

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Сумская областьДПСУВойна в УкраинеПограничники