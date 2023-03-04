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Прикордонники знешкодили ворожий безпілотник у Харківській області (відео)

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Харківська область, Субота 04 березня 2023 17:30
Прикордонники знешкодили ворожий безпілотник у Харківській області (відео) Фото: Прикордонники знешкодили ворожий безпілотник у Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським захисникам вдалося знешкодити ворожий безпілотник у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Окупант записує себе та місце пуску безпілотника. Далі ця "пташка" летить розвідувати наші позиції та потрапляє до рук прикордонників Луганського загону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники дослідили орієнтири місцевості з карти пам’яті та вирахували координати позицій ворога.

Ці координати було передано представникам Збройних сил України.

Нагадаємо, що військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".

За інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники "приземлили" вже понад 2 тисячі ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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