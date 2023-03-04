Пограничники обезвредили вражеский беспилотник в Харьковской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

Эти координаты были переданы представителям Вооруженных сил Украины.

Пограничники исследовали ориентиры местности с карты памяти и вычислили координаты позиций врага.

"Оккупант записывает себя и место пуска беспилотника. Далее эта "птичка" летит разведывать наши позиции и попадает в руки пограничников Луганского отряда", - говорится в сообщении.

Напомним, что военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники "приземлили" уже более 2 тысяч вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.