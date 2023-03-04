Пограничники обезвредили вражеский беспилотник в Харьковской области (видео)
Украинским защитникам удалось обезвредить вражеский беспилотник в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Оккупант записывает себя и место пуска беспилотника. Далее эта "птичка" летит разведывать наши позиции и попадает в руки пограничников Луганского отряда", - говорится в сообщении.
Пограничники исследовали ориентиры местности с карты памяти и вычислили координаты позиций врага.
Эти координаты были переданы представителям Вооруженных сил Украины.
Напомним, что военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".
По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники "приземлили" уже более 2 тысяч вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.
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