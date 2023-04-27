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Прикордонники знешкодили два безпілотники росіян у Донецькій області

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Донецька область, Четвер 27 квітня 2023 18:02
Прикордонники знешкодили два безпілотники росіян у Донецькій області Фото: Військовий (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 27 квітня, українські захисники знешкодили два безпілотники росіян у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Один з квадрокоптерів здійснив незаплановану посадку в Бахмуті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що другий безпілотник прикордонники ліквідували на іншому напрямку у Донецькій області.

Прикордонники знешкодили два безпілотники росіян у Донецькій області

"Серед функцій однієї зі збитих "пташок" - скидання боєприпасів. Таким чином наші воїни відібрали у ворога "очі" та ще й можливість завдати ударів з повітря", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що українські військові минулої доби знищили шість російських безпілотників різних моделей.

Українські військові збили російський розвідувальний безпілотник "Мерлін" у Миколаївській області у неділю, 23 квітня.

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