Прикордонники знешкодили два безпілотники росіян у Донецькій області

У четвер, 27 квітня, українські захисники знешкодили два безпілотники росіян у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Один з квадрокоптерів здійснив незаплановану посадку в Бахмуті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що другий безпілотник прикордонники ліквідували на іншому напрямку у Донецькій області.

"Серед функцій однієї зі збитих "пташок" - скидання боєприпасів. Таким чином наші воїни відібрали у ворога "очі" та ще й можливість завдати ударів з повітря", - додали у ДПСУ.