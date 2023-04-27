Пограничники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области

В четверг, 27 апреля, украинские защитники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Один из квадрокоптеров совершил незапланированную посадку в Бахмуте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй беспилотник пограничники ликвидировали по другому направлению в Донецкой области.

"Среди функций одной из сбитых "птичек" - сброс боеприпасов. Таким образом наши воины отобрали у врага "глаза" да еще, и возможность нанести удары с воздуха", - добавили в ГПСУ.