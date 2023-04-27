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Пограничники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области

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Донецкая область, Четверг 27 апреля 2023 18:02
Пограничники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области Фото: Военный (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 27 апреля, украинские защитники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Один из квадрокоптеров совершил незапланированную посадку в Бахмуте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй беспилотник пограничники ликвидировали по другому направлению в Донецкой области.

Пограничники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области

"Среди функций одной из сбитых "птичек" - сброс боеприпасов. Таким образом наши воины отобрали у врага "глаза" да еще, и возможность нанести удары с воздуха", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что украинские военные за прошедшие сутки уничтожили шесть российских беспилотников разных моделей.

Украинские военные сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин" в Николаевской области в воскресенье, 23 апреля.

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