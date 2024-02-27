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Прикордонники знешкодили 16 FPV-дронів на двох напрямках фронту (фото)

Архівне фото: Прикордонники знешкодили 16 FPV-дронів на двох напрямках фронту (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України змогли знешкодити 16 ворожих FPV-дронів на двох напрямках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що прикордонники знешкодили чотири FPV-дрони противника на півдні України
 
"Дві "пташки" були знищені в повітрі", - написали прикордонники.

Фото: Ворожі дрони (t.me/DPSUkr)

Ще два дрони українським воїнам вдалося "посадити". Також 12 ворожих дронів прикордонникам вдалося знищити на Запорізькому напрямку.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що в Україні на фронті протягом доби відбулося 96 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 лютого, становили 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 411 550 військових.

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