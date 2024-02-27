Прикордонники знешкодили 16 FPV-дронів на двох напрямках фронту (фото)
Сили оборони України змогли знешкодити 16 ворожих FPV-дронів на двох напрямках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Зазначається, що прикордонники знешкодили чотири FPV-дрони противника на півдні України
"Дві "пташки" були знищені в повітрі", - написали прикордонники.
Фото: Ворожі дрони (t.me/DPSUkr)
Ще два дрони українським воїнам вдалося "посадити". Також 12 ворожих дронів прикордонникам вдалося знищити на Запорізькому напрямку.
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ повідомляв, що в Україні на фронті протягом доби відбулося 96 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 лютого, становили 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 411 550 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.