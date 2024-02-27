Пограничники обезвредили 16 FPV-дронов на двух направлениях фронта (фото)

Силы обороны Украины смогли обезвредить 16 вражеских FPV-дронов на двух направлениях фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что пограничники обезвредили четыре FPV-дрона противника на юге Украины



"Две "птички" были уничтожены в воздухе", - написали пограничники.

Фото: Вражеские дроны (t.me/DPSUkr)

Еще два дрона украинским воинам удалось "посадить". Также 12 вражеских дронов пограничникам удалось уничтожить на Запорожском направлении.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что в Украине на фронте в течение суток произошло 96 боевых столкновений. Враг продолжает давить на Авдеевском и Марьинском направлениях.

А потери России в войне в Украине к утру вторника, 27 февраля, составляли 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 411 550 военных.