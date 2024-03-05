Прикордонники зможуть перевіряти військовозобов'язаних без звернень до ТЦК

Як зазначається в повідомленні, раніше прикордонникам, аби підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, доводилося контактувати з представниками ТЦК та СП. Зараз цю інформацію можна перевірити онлайн через реєстр "Оберіг".

"Протягом останніх трьох тижнів прикордонники завадили 230 спробам незаконного перетину з використанням підроблених документів, зокрема завдяки реєстру "Оберіг"", - йдеться в повідомленні.

Реєстр "Оберіг"

Нагадаємо, у 2023 році в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Доступ до нього мають Міноборони, Генеральний штаб, територіальні центри комплектування (ТЦК), інші структури, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого треба звернутися до ТЦК.

Реєстр містить інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років.

До нього заносять такі дані:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство

місце проживання та перебування

сімейний стан (наявність дітей)

освіта, професія, місце роботи

стан здоров'я

військово-облікова спеціальність

Також до реєстру заносять відомості про батьків, реквізити внутрішнього та закордонного паспорта, ІПН, оцифрований образ обличчя, дані про виїзд за кордон, судимість тощо.

Виїзд за кордон

Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом, який діє в Україні з початку повномасштабної війни, заборонений виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Але є виключення. Зокрема, дозволяється виїзд у разі непридатності чоловіка до військової служби і його зняття з військового обліку.

За 10 місяців 2023 року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які слідували на виїзд. В основному це чоловіки, які вважають, що їхні документи дозволяють їм виїхати