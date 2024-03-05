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Пограничники смогут проверять военнообязанных без обращений в ТЦК

Фото: пограничники получили доступ к базе Оберег (dpsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Государственная пограничная служба и Министерство обороны наладили обмен информацией между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Как отмечается в сообщении, Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отмечается в сообщении, ранее пограничникам для подтверждения действительности документов для выезда за границу приходилось контактировать с представителями ТЦК и СП. Сейчас эту информацию можно проверить онлайн через реестр "Оберег".

"В последние три недели пограничники помешали 230 попыткам незаконного пересечения с использованием поддельных документов, в частности благодаря реестру "Оберег"", - говорится в сообщении.

Реестр "Оберег"

Напомним, в 2023 году в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег". Доступ к нему имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет.

В него вносят следующие данные:

  • ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство
  • место жительства и пребывания
  • семейное положение (наличие детей)
  • образование, профессия, место работы
  • состояние здоровья
  • военно-учетная специальность

Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизитах внутреннего и загранпаспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимость и т.д.

Выезд за границу

Напомним, что в связи с военным положением, которое действует в Украине с начала полномасштабной войны, запрещен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Но есть исключения. В частности, разрешается выезд в случае непригодности мужчины к воинской службе и его снятия с учета.

За 10 месяцев 2023 года в пересечении границы было отказано 43 тысяч граждан Украины, которые следовали на выезд. В основном это мужчины, считающие, что их документы позволяют им уехать.

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