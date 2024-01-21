Прикордонники зі "Стугни" знищили російський БМП-2 (відео)

За даними ДПСУ, на Бахмутському напрямку бійці Луганського загону з протитанкового комплексу "Стугна" знищили БМП-2 окупантів.

Прикордонники повідомили, що відстань до цілі становила близько 4 км.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 376 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 760 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

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