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Пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2 (видео)

Фото: пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2 (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

На Бахмутском направлении украинские пограничники из "Стугны" уничтожили российский БМП-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, на Бахмутском направлении бойцы Луганского отряда из противотанкового комплекса "Стугна" уничтожили БМП-2 окупантов.

Пограничники сообщили, что расстояние до цели составляло около 4 км.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 376 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 760 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

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