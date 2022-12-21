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Прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів на тракторі (відео)

Фото: прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів на тракторі (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Контрабандисти на тракторі ледь не наїхали на прикордонників. Їх затримали, але після попереджувальних пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Вночі до кордону з Угорщиною приїхав трактор з причепом. Помітивши правоохоронців, водій транспортного засобу різко рушив та почав небезпечно маневрувати", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли прикордонники, зупинити чоловіка змогли лише попереджувальні постріли.

"Тракториста затримали й, крім того, знайшли ще трьох його поплічників. "Розвідники" з тепловізором сиділи у полі та стежили за прикордонними нарядами", - додають в ДПСУ

На затриманих оформили адмінпровадження, слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збиралися незаконно перетинати кордон, а лише вийшли до лісу по гриби. Для їхнього затримання довелося відкривати стрілянину на попередження.

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Контрабанда