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Пограничники со стрельбой задержали контрабандистов на тракторе (видео)

Фото: пограничники со стрельбой задержали контрабандистов на тракторе (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Контрабандисты на тракторе чуть не наехали на пограничников. Их задержали, но после предупредительных выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Ночью к границе с Венгрией приехал трактор с прицепом. Заметив правоохранителей, водитель транспортного средства резко тронулся и начал опасно маневрировать", - говорится в сообщении.

Как рассказали пограничники, остановить мужчину смогли только упреждающие выстрелы.

"Тракториста задержали и, кроме того, нашли еще трех его приспешников. "Разведчики" с тепловизором сидели в поле и следили за пограничными нарядами", - добавляют в ГНСУ

На задержанных оформили админпроизводство, следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами. Для их задержания пришлось открывать стрельбу на предупреждение.

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Контрабанда