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Прикордонники збили ворожий дрон-шпигун в Луганській області

Ілюстративне фото: прикордонники збили ворожий дрон-шпигун в Луганській області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області прикордонники збили російський дрон. Окупанти за допомогою нього вели розвідку українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"У секторі прикриття одного з підрозділів протидії БПЛА було виявлено політ ворожого безпілотника, який шпигував за нашими позиціями. Оператор з антидронової рушниці поцілив у канал управління дроном, той втратив керованість і впав", - йдеться в повідомленні.

Фото: прикордонники збили ворожий дрон-шпигун в Луганській області (https://t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, що загалом від початку повномасштабної війни росіяни вже втратили в Україні близько 1947 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також ми писали про те, що в прикордонники збили російський дрон у Харківській області, ворожий БПЛА наводив російські удари.

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