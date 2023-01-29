"У секторі прикриття одного з підрозділів протидії БПЛА було виявлено політ ворожого безпілотника, який шпигував за нашими позиціями. Оператор з антидронової рушниці поцілив у канал управління дроном, той втратив керованість і впав", - йдеться в повідомленні.

Фото: прикордонники збили ворожий дрон-шпигун в Луганській області (https://t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, що загалом від початку повномасштабної війни росіяни вже втратили в Україні близько 1947 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також ми писали про те, що в прикордонники збили російський дрон у Харківській області, ворожий БПЛА наводив російські удари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.