Коригував удари танка. Прикордонники збили російський дрон у Харківській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Захисники збили російський дрон зі стрілецької зброї. Окупанти нанесли на дрон напис "вертолет".

Прикордонники відстежили дрон росіян над своїми позиціями. Безпілотник наводив удари танка, який обстрілював їх підрозділ.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська знищили 810 окупантів, а також збили літак, вертоліт та два безпілотники ворога.

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