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Коригував удари танка. Прикордонники збили російський дрон у Харківській області

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Харківська область, Четвер 05 січня 2023 10:25
Коригував удари танка. Прикордонники збили російський дрон у Харківській області Фото: прикордонники збили ворожий дрон у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники збили російський дрон у Харківській області. Ворожий безпілотник коригував удари танка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Прикордонники відстежили дрон росіян над своїми позиціями. Безпілотник наводив удари танка, який обстрілював їх підрозділ.

Захисники збили російський дрон зі стрілецької зброї. Окупанти нанесли на дрон напис "вертолет".

Коригував удари танка. Прикордонники збили російський дрон у Харківській області

Фото: прикордонники збили дрон росіян у Харківській області (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, за минулу добу українські війська знищили 810 окупантів, а також збили літак, вертоліт та два безпілотники ворога.

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