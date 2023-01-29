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Втрати Росії в Україні "переступили" 126 тисяч солдатів, - Генштаб

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Неділя 29 січня 2023 08:16
Втрати Росії в Україні "переступили" 126 тисяч солдатів, - Генштаб Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Украиїні 29 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними ранку неділі, 29 січня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 126 160 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника на 29.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 126 160 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 3197 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6366 (+22) од,
  • артилерійських систем - 2195 (+7) од,
  • РСЗВ - 453 (+0) од,
  • засобів ППО - 221 (+0) од,
  • літаків - 293 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),
  • крилатих ракет - 796 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5037 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 199 (+0).

Як повідомлялось, Повітряні сили України за добу, 28 січня, завдали 4 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники та артилеристи вразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Також за даними Генштабу, до лікарні селища Ювілейне під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", але лікарі відмовляються їм надавати необхідну допомогу.

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