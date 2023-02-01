Прикордонники збили ударний безпілотник окупантів у Донецькій області

Українські бійці у Донецькій області збили ударний безпілотник окупантів, який хотів скинути боєприпас на позиції військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Спробу бомбардувати позиції зупинили наші оборонці, розстрілявши повітряну ціль зі стрілецької зброї. Дрон окупантів вибухнув у повітрі", - додали у ДПСУ.

Зазначається, що в одному із районів оборони Донецької області прикордонники виявили політ ворожого безпілотника. Квадрокоптер загарбників намагався стабілізуватись й здійснити скид боєприпасів.

"Прикордонні підрозділи у складі Сил оборони України на східному фронті виконують бойові завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в середу, 1 лютого, російські солдати знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Це друга атака на місто за сьогодні.

У середу, 1 лютого, російські військові обстріляли центр Бахмута у Донецькій області з РСЗВ. Внаслідок цього було пошкоджено багатоповерхівки.

Росіяни не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників на сході, незважаючи на великі втрати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.