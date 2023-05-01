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Прикордонники збили російського "шпигуна" антидроновою рушницею

Фото: прикордонники збили російського "шпигуна" антидроновою рушницею (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники за допомогою спеціальної антидронової рушниці збили російській безпілотник, який шпигував за їх позиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Учора у Донецькій області антидроновий розрахунок наших бійців виявив політ ворожого "шпигуна" над своїми позиціями", - сказано в повідомленні.

Військові відразу знешкодили ворожу ціль використавши для цього антидронову рушницю. Через вплив на канали управління коптер приземлився у недоступній місцевості.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до озброєння українських прикордонників додались хорватські реактивні установки RAK-SA-12.

Також писало про те, що, командувач східним угрупуванням ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський пояснив важливість оборони Бахмуту.

Як відзначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку нашим воїнам вдалось досягти паритету в артилерії завдяки точності роботи.

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Війна Росії проти Українидрониприкордонники