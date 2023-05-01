Пограничники сбили российского "шпиона" антидроновым ружьем

Украинские пограничники с помощью специального антидронового ружья сбили российский беспилотник, который шпионил по их позициям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ .
"Вчера в Донецкой области антидроновый расчет наших бойцов обнаружил полет вражеского "шпиона" над своими позициями", - говорится в сообщении.
Военные сразу обезвредили враждебную цель использовав для этого антидроновое ружье. Из-за воздействия на каналы управления коптер приземлился в недоступной местности.
Ранее РБК-Украина сообщало, что к вооружению украинских пограничников добавились реактивные хорватские установки RAK-SA-12.
Также писало о том, что командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объяснил важность обороны Бахмута.
Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении нашим воинам удалось достичь паритета в артиллерии благодаря точности работы.
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