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Прикордонники збили два ворожі дрони на Донецькому та Харківському напрямках (фото)

Фото: прикордонники збили два ворожі дрони на Донецькому та Харківському напрямках (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники збили два ворожі дрони на Донецькому та Харківському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Вразити позиції прикордонників загарбникам знову не вдалося. Бійці ДПСУ у Донецькій області знищили черговий БПЛА-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Також на Харківському  напрямку прикордонники за допомогою антидронової рушниці приземлили ще один ворожий безпілотник.

 

Фото: прикордонники збили два ворожі дрони на Донецькому та Харківському напрямках (t.me/DPSUkr)

Робота української ППО

В ніч на 25 грудня російські терористи атакували Україні дронами-камікадзе "Shahed" та двома авіаційними ракетами. 

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено 28 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві - знищено.

Окрім того, наші воїни знищили два винищувачі окупантів.

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