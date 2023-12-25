Пограничники сбили два вражеских дрона в Донецком и Харьковском направлениях (фото)

"Поразить позиции пограничников захватчикам снова не удалось. Бойцы ГПСУ в Донецкой области уничтожили очередной БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении.

Также на Харьковском направлении пограничники с помощью антидронового ружья приземлили еще один вражеский беспилотник.

Фото: пограничники сбили два вражеских дрона на Донецком и Харьковском направлениях (t.me/DPSUkr)

Работа украинской ПВО

В ночь на 25 декабря российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Shahed" и двумя авиационными ракетами.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ было уничтожено 28 ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131 в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе - уничтожены.

Кроме того, наши воины уничтожили два истребителя оккупантов.