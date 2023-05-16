Прикордонники збили дрон РФ, оснащений камерою з 12 об'єктивами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

За даними військових, ворожий БпЛА оснащений камерою з 12 об’єктивами та призначений для створення планів місцевості.

"Прикордонники приземлили рашистський безпілотник "Картограф" у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, під час масованої атаки РФ територією України вночі у вівторок, 16 травня, українські військові збили російський БПЛА у Черкаській області, яким ворог хотів атакувати регіон.

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