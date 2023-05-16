Пограничники сбили дрон РФ, оснащенный камерой с 12 объективами
Фото: пограничники сбили дрон РФ, оснащенный камерой с 12 объективами в Харьковской области (t.me/DPSUkr)
Украинские пограничники сбили российский дрон "Картограф" в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Пограничники приземлили рашистский беспилотник "Картограф" в Харьковской области", - говорится в сообщении.
По данным военных, вражеский БпЛА оснащен камерой с 12 объективами и предназначен для создания планов местности.
Как сообщалось, во время массированной атаки РФ по территории Украины ночью во вторник, 16 мая, украинские военные сбили российский БПЛА в Черкасской области, которым враг хотел атаковать регион.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.