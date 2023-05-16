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Пограничники сбили дрон РФ, оснащенный камерой с 12 объективами

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Харьков, Вторник 16 мая 2023 11:50
Пограничники сбили дрон РФ, оснащенный камерой с 12 объективами Фото: пограничники сбили дрон РФ, оснащенный камерой с 12 объективами в Харьковской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники сбили российский дрон "Картограф" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Пограничники приземлили рашистский беспилотник "Картограф" в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным военных, вражеский БпЛА оснащен камерой с 12 объективами и предназначен для создания планов местности.

Как сообщалось, во время массированной атаки РФ по территории Украины ночью во вторник, 16 мая, украинские военные сбили российский БПЛА в Черкасской области, которым враг хотел атаковать регион.

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